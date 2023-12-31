انت الان تتابع عملاق الشحن العالمي "ميرسك" يعلق إبحار سفنه.. ومروحيات أمريكية تستهدف زوارق للحوثيين في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع هجوم على سفينة على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.

وقالت شركة ميرسك الدنماركية الأحد، إن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن شنوا هجومًا على سفينة حاويات تابعة لها، ما دفعها إلى تعليق جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.

وهذا الهجوم هو الأحدث الذي ينفذه المسلحون الحوثيون الذين يستهدفون السفن في البحر الأحمر في دعم واضح للفلسطينين في غزة.

وأكدت ميرسك أن الطاقم على متن السفينة أبلغ عن وميض على سطح السفينة يوم 30 ديسمبر كانون الثاني في حوالي الساعة 1830 بتوقيت وسط أوروبا عندما كانت السفينة على بعد 55 ميلاً بحريًا جنوب غرب الحديدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس" إن طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة من أصل أربعة زوارق استخدمها الحوثيون في اليمن لمهاجمة سفينة تجارية في جنوب البحر الأحمر يوم الأحد.

وأضافت أن الطائرات انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وغرافلي استجابة لنداءات استغاثة من السفينة ميرسك هانغتشو، وردت بإطلاق النار على قوارب الحوثيين دفاعًا عن النفس وأغرقت ثلاثة زوارق دون ناجين على متنها، بينما فر القارب الرابع من المنطقة.