انت الان تتابع وزير الداخلية يشكر أميرَ تبوك لفوز منطقته بجائزة العمل التطوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 1:52 مساءً

تلقّى أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، برقيةَ شكر وتقدير من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز. جاء ذلك بمناسبة تحقيق إمارة تبوك للمركز الأول في الجائزة الوطنية للتطوع، مسار تنظيم العمل التطوعي "فئة الجهات الحكومية لعام 2023م". وأعرب وزير الداخلية عن شكره لأمير المنطقة، ولمنسوبي الإمارة، على ما بذل من جهود مميزة لتحقيق هذا الإنجاز، متمنّيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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