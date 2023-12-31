"مشاط" يحتفل بعقد قران ابنته "بيان" من "عمر العنزي"

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الكابتن المهندس محمد حسين مشاط، بعقد قران ابنته "بيان" من الدكتور عمر ناصر العنزي، في مدينة جدة.

وقد اقتصر حفل الزواج على الأهل والأقارب والأصدقاء.

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