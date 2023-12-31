انت الان تتابع للمرة الثانية.. تأجيل الانتخابات المحلية في إسرائيل بسبب الحرب على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 1:59 مساءً

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأحد"، على تأجيل موعد الانتخابات للسلطات المحلية، للمرة الثانية، إلى 27 فبراير 2024. وبيّن رئيسُ الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء جلسة مجلس الوزراء، أن توصيته هي إجراء انتخابات السلطات المحلية في نهاية فبراير 2024؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وكان الموعد الأصلي لإجراء الانتخابات 30 أكتوبر، لكن تأجّل إلى 30 يناير بسبب الوضع الأمني، قبل تأجيله للمرة الثانية. وأتت توصية "نتنياهو" بعد أن حذّر الجيشُ الإسرائيلي الحكومةَ، الجمعة الماضي، من أنه لن يتمكّن من إطلاق سراح "668" جندي احتياط، من المرشحين في انتخابات السلطات المحلية، في حال أجريت في موعدها الحالي 30 يناير.

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