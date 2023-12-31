تراند اليوم : بالفيديو.. الشهري يكشف عن مشروب صحي لا يكلف 20 هللة ومليئ بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن مشروب صحي رخيص التكلفة، مشيراً إلى أنه لا يكلف 20 هللة.

وأوضح الشهري مكونات المشروب، حيث يكون من الجرجير والبقدونس والكرفس والليمون .

وتابع الشهري : هذا المشروب مليئ بالعناصر والفيتامينات والإنزيمات الهاضمة ولا يكسر الصيام المتقطع ويدعم الجهاز الهضمي ومفيد في حالات الإمساك والقولون، ومن أهم عناصره: الزنك والكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم المفيد في إنتاج الطاقة والضغط المرتفع وآلام الأعصاب.

وأضاف: الكالسيوم مفيد لآلام العضلات والكبريت ممتاز جدا لديتوكس الكبد والحديد لمن لديه فقر دم وهشاشة العظام، وملئ بالكلوروفيل ومضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامينات باء، وغذاء البكتيريا النافعة.