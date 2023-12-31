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تراند اليوم : بالفيديو.. الشهري يكشف عن مشروب صحي لا يكلف 20 هللة ومليئ بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات

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صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن مشروب صحي رخيص التكلفة، مشيراً إلى أنه لا يكلف 20 هللة.

وأوضح الشهري مكونات المشروب، حيث يكون من الجرجير والبقدونس والكرفس والليمون .

وتابع الشهري : هذا المشروب مليئ بالعناصر والفيتامينات والإنزيمات الهاضمة ولا يكسر الصيام المتقطع ويدعم الجهاز الهضمي ومفيد في حالات الإمساك والقولون، ومن أهم عناصره: الزنك والكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم المفيد في إنتاج الطاقة والضغط المرتفع وآلام الأعصاب.

وأضاف: الكالسيوم مفيد لآلام العضلات والكبريت ممتاز جدا لديتوكس الكبد والحديد لمن لديه فقر دم وهشاشة العظام، وملئ بالكلوروفيل ومضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامينات باء، وغذاء البكتيريا النافعة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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