تراند اليوم : شاهد : قصر الأمير "منصور بن عبدالعزيز " أول وزير دفاع للمملكة وقصة وفاته في عمر 32 عاما

صحيفة الخليج 365: وثق الصحفي والباحث محمد الهزاني مقطع فيديو لقصر الأمير منصور بن عبدالعزيز أول وزير للدفاع في المملكة.

الوفاة

وقال الهزاني في الفيديو أن القصر منذ أكثر من 70 عاما وتحديدا في عام 1370 تقريبا حيث توفي الأمير منصور وكان القصر جاهزا في حي الوشام في الرياض.

وزارة الدفاع

وأوضح الهزاني أن الملفت في قصة الأمير منصور أنه توفي في عمر قصير عندما كان عمره 32 عاما ولاه والده وزارة الدفاع وشهدت في عهده تكوين الجيش وكون قدرات وخصص زي رسمي.

أعمال مهمة للجيش

وتابع أن الأمير منصور ولد عام 1918 وتوفي عام 1951 م، وخلال هذه الفترة رغم عمره القصير قام بأعمال مهمة للجيش السعودي أهمها مشاركة الجيش السعودي في الدفاع عن فلسطين عام 1948 وأكثر ما اشتهر عن الأمير منصور هو السلاح وكان هناك مسدس يسمى وارد منصور مشيرا إلى أن سيرة الأمير حافلة بالعطاء والإبداع .

وأضاف: أن الأمير منصور توفي إثر إصابته بمرض مفاجئ ثم غادر إلى باريس من أجل العلاج برفقة أخويه الملك فيصل والملك خالد وفور وصوله لمطار باريس توفي.