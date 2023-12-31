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النائب العام يتفقد نيابتي المدينة المنورة والعلا

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بجولة تفقدية للنيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة والنيابة العامة بمحافظة العلا.

والتقى برؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها، وأكد على تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية والحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا خاصة قضايا الموقوفين والتحقق المستمر من تمتعهم من الضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.

النيابة العامة

كما التقى بالمستفيدين من النيابة العامة واستمع إلى شكاويهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.

يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدهم الله - للوقوف على جاهزية النيابات العامة في مختلف مناطق المملكة ولقاء المستفيدين منها عن قرب وتلمس طلباتهم والاستماع لشكاويهم في هذا الخصوص.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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