السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعًا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في الكلية التقنية بجدة لمدة يومين، ومركز أبو راكة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز ثول لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها يوم الاثنين للرجال في مدرسة أبن القيم الجوزية الابتدائية والمتوسطة بمركز يبس التابع لمحافظة المخواة لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مستشفى محافظة القرى، فيما تقدم الخدمة يوم الجمعة في حديقة محافظة غامد الزناد لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة حائل تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مركز التأهيل الشامل بحائل، ويوم الثلاثاء للنساء في الثانوية السابعة عشر للبنات بحائل لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية يوم الاثنين خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الفرشة العام بمنطقة عسير لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم خدماتها يوم الخميس للرجال في مهرجان الفقع الثالث بمركز شري بمنطقة القصيم لمدة ثمانية أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.