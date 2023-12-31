السعودية | مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يستقبل وفد من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استقبل مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري وفداً من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، يتقدمهم اللواء ركن/ حسان بن عبدالله المالكي، وذلك يوم الاحد 18 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 31 ديسمبر 2023م بمقر المركز بالرياض، بحضور عدد من قيادات الكلية والمركز.

وتأتي الزيارة للتعرف على الجهود التي يقوم بها المركز، كما تأتي لبحث سبل التعاون والتعرف على أبرز الخطط والبرامج الأكاديمية التي تنفذها الجهتين.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة الأمين العام للمركز الدكتور/ عبدالله بن محمد الفوزان بالوفد، وقدم خلال اللقاء شرحاً عن أهم أعمال المركز في مجال التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب بما يعزز قيم التسامح والتعايش والوسطية والاستفادة من التنوع الاجتماعي والثقافي والمشتركات الانسانية المبنية على مقاصد الشريعة الإسلامية والقيم الأصيلة في المجتمع السعودي بما يؤدي إلى التفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات ونقل الصورة الحقيقية عن المملكة ، كما تم استعراض عدد من البرامج التي يقدمها المركز، منها برنامج سفير الذي يعد أحد المبادرات الوطنية التي يعمل عليها المركز، في مجال ‏نشر وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز التواصل المباشر بين ‏الشباب والفتيات السعوديين ونظرائهم من الجنسيات الأخرى ، بهدف التعريف بالهوية الوطنية والمورث الحضاري والثقافي الوطني والتعرف على ثقافة الأخر من خلال التواصل المباشر، وإزالة المعوقات التي قد تعيق ذلك . وبرنامج نحن أبناء كوكب الأرض الموجة للنشء ويهدف إلى تعزيز الانتماء لدى الطفل، وتوعيته بالتمسك بتقاليد وطنه وثقافته، مع الاعتزاز بعناصر هويته، وكذلك تحويل مشاعر الولاء للوطن إلى مهارات سلوكية تقوم على العمل الجماعي.

وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في المعرض التفاعلي والاطلاع على التقنيات التي تقدم للزائر القيم الإنسانية التي تدعو للتسامح والسلام كتجربة تقنيه تفاعليه حديثه عبر اثنتي عشرة محطة يستمد من كل منها مهارات مختلفة تساعده على تعزيز قيم التواصل الحضاري والتسامح والتعايش.