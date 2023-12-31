بدء استقبال طلبات التوظيف على عددٍ من الوظائف الأكاديمية بجامعة نجران

بدأت جامعة نجران اليوم، استقبال طلبات التوظيف على عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء بنظام عقود التعاون للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ لحملة الماجستير والدكتوراه للتدريس في عددٍ من التخصصات، علماً أن آخر يوم للتقديم يوم الخميس القادم 4/1/2024م. واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومعادلة الشهادة لدى وزارة التعليم في حال كانت من جامعة غير سعودية، على أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام)، وأن ألا يقل التقدير عن جيد جداً في أي درجة علمية حصل عليها المتقدم، إضافة إلى توافق تخصص المتقدم مع التخصص المتاح للتعاون.

كما اشترطت الجامعة أن يمتلك المتقدم القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وأن ألا يكون قد صدر بحق المتقدم أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله، وكذلك اجتياز معايير المفاضلة الأكاديمية للأقسام والكليات، والحصول على موافقة جهة العمل، إضافة إلى الحصول على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني في حال المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية.

وحددت الجامعة متطلبات التقديم بصورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية المفعول، إضافة إلى صورة من شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية، وموافقة جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف، على أن تُرفع كامل المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل كلية.