بدء استقبال طلبات التوظيف على عددٍ من الوظائف الأكاديمية بجامعة نجران

كما اشترطت الجامعة أن يمتلك المتقدم القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وأن ألا يكون قد صدر بحق المتقدم أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله، وكذلك اجتياز معايير المفاضلة الأكاديمية للأقسام والكليات، والحصول على موافقة جهة العمل، إضافة إلى الحصول على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني في حال المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية.
وحددت الجامعة متطلبات التقديم بصورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية المفعول، إضافة إلى صورة من شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية، وموافقة جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف، على أن تُرفع كامل المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل كلية.
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