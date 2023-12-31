تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل زوجته بإطلاق النار عليها في جازان

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم، أعلنت فيه عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان.

وجاء في البيان أن الجاني، وهو محمد بن يحيى بن طاهر حمدي، سعودي الجنسية، قد أقدم على قتل زوجته عائشة بنت حسن بن علي حوذان، سعودية الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات مما أدى إلى وفاتها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الأحد 18 / 6 / 1445هـ، الموافق 31 / 12 / 2023م بمنطقة جازان.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم. كما حذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.