شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أكلات غير متوقعة تعالج دوالى القدمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد دوالي القدمين من اكثر المشكلات الشائعه بين النساء وكبار السن وتسبب الام قوية فضلا عن تشوه شكل الأرجل .

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم أهم الأطعمة التي تساعد في علاج دوالي القدمين



الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل العديد من الفوائد الصحية مثل تحسين تدفق سوائل الجسم وتنشيط الدورة الدموية في الجسم مما يقللمن دوالي القدمين كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع أيضًا.

يمكنك استخدام الزنجبيل للتخلص من الدوالي وإضافة الزنجبيل الطازج إلى نظامك الغذائي للتخلص من دوالي القدمين و يمكنك تحضير شاي الزنجبيل الطازج لتخفيف الدوالي.



الثوم

يمكنك تناول الثوم للتخلص من الدوالي ويمكن أن يساعد الثوم على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، مما يحسن التورم والدورة الدموية المرتبطة بالدوالي.

يمكنك إدخال الثوم الطازج في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى الأطباق المختلفة.

الفلفل الحار

يمنع الفلفل الحار تكوين جلطات الدم ويساعد في تحطيم جلطات الدم الموجودة وهذا يحسن الدورة الدموية ويساعد على التخلص من دوالي القدمين و يمكنك وضع الفلفل الحار في أطباقك.