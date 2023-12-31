شكرا لمتابعة خبر عن القتل قصاصاً بمواطن قتل زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن في منطقة جازان.

وأوضحت الوزارة أن المواطن محمد بن يحيى بن طاهر حمدي أقدم على قتل زوجته المواطنة عائشة بنت حسن بن علي حوذان، وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات مما أدى إلى وفاتها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم.