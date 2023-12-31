تراند اليوم : "ما يمر يوم إلا وأنا أبكي عليه".. بالفيديو : امرأة عمرها 55 عاما ولديها أحفاد تكشف عن تعلقها بشخص أحبته 5 سنوات قبل زواجها

صحيفة الخليج 365: كشفت امرأة عن تعلقها بشخص ارتبطت به عاطفيا لمدة 5 سنوات، ولم تستطع أن تنساه على الرغم من مرور سنوات طويلة على فراقهما وزواجها من شخص آخر وأصبحت جدة حاليا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج إذاعي: "قبل زواجي تعرفت على شخص ونشأت وأحببته لمدة 5 سنوات. وتابعت: " الآن عمري 55 عاما ولدي أحفاد ومازالت أحبه ولم أنساه وأفكر فيه".

وتابعت: " ما أدري هل هو حب أم تعلق، ولكن ما يمر يوم إلا وأنا أبكي عليه، إذا أنا متعلقة فيه ، ايش لون ما قادرة أنسى، لليوم وأنا أتخيل ايش لون يروح لأحد غيري".

وأضافت: "ما تخيلت البعد اللي صار بدون سبب، والإنسان يكون موافق باللي قدامه، ويمشي وراء كلام الناس".

واختتمت قائلة: "نصيحة لأي إنسان يحب لا تدور بماضي اللي قدامك ، حتى لو عنده ماضي".