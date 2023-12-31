تراند اليوم : بالصور.. تفاصيل لقاء النائب العام برؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها بالمدينة والعلا

صحيفة الخليج 365: قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بجولة تفقدية للنيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة والنيابة العامة بمحافظة العلا.

والتقى برؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها، وأكد على تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية والحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا خاصة قضايا الموقوفين والتحقق المستمر من تمتعهم من الضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.

كما التقى بالمستفيدين من النيابة العامة واستمع إلى شكاويهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.