شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بتكثيف العمل لإنجاز قضايا الموقوفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بجولة تفقدية للنيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة والنيابة العامة بمحافظة العلا.

والتقى برؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها، وأكد على تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية والحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا خاصة قضايا الموقوفين والتحقق المستمر من تمتعهم من الضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.

النيابة العامة

كما التقى بالمستفيدين من النيابة العامة واستمع إلى شكاويهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.

يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدهم الله - للوقوف على جاهزية النيابات العامة في مختلف مناطق المملكة ولقاء المستفيدين منها عن قرب وتلمس طلباتهم والاستماع لشكاويهم في هذا الخصوص.