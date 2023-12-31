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إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، وعددٍ من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية - اليوم

وتعد العدالة الوقائية، من أهم مراحل العدالة، فهي عدالة حمائية، لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتـد إلى ما بعد ذلك وقبله، عبر الحرص على تحقيق العدالة قبل نشـوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثـل الإيجار والملكية قوتهـا التنفيذية.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية - اليوم

وتعمل مبادرة العدالة الوقائية على رفع مستوى الثقة في التعاقدات، وتعزيز قيمة الالتزام، ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية - اليوم

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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