شكرا لمتابعة خبر عن المسند : قد تتكرر حالة سقوط البرد على بريدة في حالة استمرار الدفء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الخبير في الطقس الدكتور عبدالله المسند الفرق بين الحالة الثلجية على نيوم وحالة سقوط البرد على بريدة.

وقال المسند “الحالة الثلجية التي أثرت على ‎نيوم تختلف عن حالة سقوط البرد على ‎بريدة التي يمكن أن تحدث في أي موقع”.

وأضاف المسند “قد تتكرر حالة سقوط البرد على بريدة في حالة استمرار الدفء خصوصا في هذا العام الذي يُعد أكثر الأعوام سخونة”.

ويذكر أن مدينة بريدة شهدت موجة من الطقس البارد، خلال الأيام الماضية، تسبب في هطول ثلوج كثيفة على كافة أجزاء المدينة.