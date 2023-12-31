"السيف" يحصل على جائزة عالمية في مجالات حقوق الإعاقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 3:59 مساءً

حصل عضوُ مجلس الشورى "سابقًا" الدكتور أحمد بن صالح السيف، على جائزة المنظّمة الدولية للتأهيل المئوية العالمية للإسهامات العلمية والفكرية والنضالية المتميّزة في مجالات حقوق الإعاقة. وأطلقت المنظمة تلك الجائزة بالتزامن مع احتفالات الذكرى المئوية لقيامها في بكين؛ لتكريم الأفراد والمنظمات؛ اعترافًا بما قدموه من مساهمات بارزة ومؤثرة، أو كان لهم تأثير عميق على المشاركة المتساوية والتنمية الشاملة والمستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم. يذكر أن الدكتور "السيف" عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "سابقًا"، والخبير الدولي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقوانينها، مُنح هذه الجائزة نظير مساهماته على المستوى العلمي والفكري، وأيضًا لدوره في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ إذ يحظى بكثير من الدعم والتوصيات للفوز بالجائزة من جهات رسمية عالمية عديدة؛ أبرزها: الرئاسة التنفيذية لمشروع كلية الحقوق بجامعة هارفارد حول الإعاقة والقانون، وبتأييد من رئاسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويضاف هذا الفوز الذي يحقّقه أبناء المملكة في العالم، إلى السجل الحافل من الإنجازات التي تتحقّق نتاجًا لرؤية المملكة 2030، وبدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين عرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

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