انت الان تتابع لجنة حكّام "التايكوندو" تجهز طواقمها للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكملت لجنةُ الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو استعداداتِها فنيًّا وإداريًّا لتهيئة الحكام وتوزيعهم على بطولات الموسم الجديد؛ حيث شهدت فترةُ التوقف العديدَ من المشاركات داخليًّا وخارجيًّا، شارك بها عدد من الحكام الدوليين والمحلين؛ لعل أبرزها: بطولة الألعاب القتالية بالرياض، ودورة الألعاب السعودية، والبطولة العربية العسكرية بالطائف، فضلًا عن توضيح جميع المستجدّات باللعبة لدرء الأخطاء، والنهوض بعطاء الصعيد التحكيمي خلال المباريات.

وأوضح رئيس لجنة الحكام فايز السلولي، أنّ عمل اللجنة لم يتوقّف؛ فهناك العديد من الإجراءات والمنافسات التي تتطلّب مواصلة الجهد والعمل وفق الخطط التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد شداد العمري، بترشيح أفضل الحكام لأهمّ المنافسات؛ تحقيقًا لرؤية الاتحاد ولقوة المنافسات، فيما سيتمّ عقد دورات جديدة لزيادة حكمات التايكوندو من العنصر النسائي.

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