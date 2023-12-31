بالفيديو: ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 4:36 مساءً

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي. وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 19، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "x". ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، على هدف متوسط ميدان فريق النصر الكرواتي "بروزوفيتش" بمرمى التعاون، والذي سجله من عمل جماعي منظم، حيث تلقى تمريرة جميلة من زميله تاليسكا وضعته في مواجهة المرمى، لم يتوان بإيداعها الشباك بطريقة جميلة. كما اختارت اللجنة أيضاً هدف لاعب فريق أبها خالد السبيعي في مرمى الرائد، والذي سجله بتصويبة رائعة على الطائر، وقف أمامها الحارس عاجزاً عن التصدي لها. كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف المغربي محمد فوزير جناح فريق الرائد بمرمى أبها، حيث سجله بمجهود فردي مميز تلاعب بالدفاع قبل أن يطلق تسديدة لولبية استقرت في الشباك. يشار إلى أن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسمياً عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.

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