انت الان تتابع تحضيرًا لكأس آسيا 2023.. الأخضر يدشن تدريباته في الدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 5:01 مساءً

دشّن المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، برنامجَه التدريبي في سيلين بدولة قطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل. وأجرى لاعبو "الأخضر"، مساء اليوم، حصتَه التدريبية على "ملعب منتجع سيلين"، تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير؛ لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متّصل، لم يشارك اللاعب "أيمن يحيى" في الحصة التدريبية؛ لتعرُّضه لنزلة برد، فيما اكتفى اللاعب "علي هزازي" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الفني. ويواصل المنتخبُ السعودي برنامجَه الإعدادي، يوم غدٍ الاثنين، بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، كلاهما على "ملعب منتجع سيلين".

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