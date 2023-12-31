انت الان تتابع 9 مباريات على مدار ثلاثة أيام في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 5:03 مساءً

تنطلق غداً الاثنين، منافسات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم, التي تقام مبارياتها الـ9 على مدار ثلاثة أيام. ويستقبل الخلود غداً على ملعب نادي البكيرية بالبكيرية ضيفه الصفا، وفي اللقاء الثاني يلتقي العين وجدة على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، فيما تلعب المواجهة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول حينما يستقبل الفيصلي ضيفه النجمة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة. مباريات الثلاثاء وفي " الثلاثاء" تلعب ثلاث مواجهات, الأولى تجمع القيصومة والترجي على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن, ويلتقي العربي والباطن على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، ويستضيف أحد على ملعبه في المدينة المنورة نظيره العدالة. مباريات الثلاثاء مباريات الأربعاء وتختتم مواجهات الجولة الأربعاء المقبل بخوض ثلاث مواجهات, تجرى الأولى على ملعب نادي العروبة في الجوف بلقاء الجندل والبكيرية، ويستضيف الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل فريق العروبة, وأخيراً يلتقي القادسية وهجر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر. مباريات الأربعاء

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