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تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من الأمير تركي الفيصل بشأن نكران بعض الدول العربية لجميل السعودية

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صحيفة الخليج 365: رد الأمير تركي الفيصل، على سؤال مذيع قناة الإخبارية، كان نصه " ماذا عن نكران دول عربية جميل ، على الرغم أن المملكة تناقش أمور هذه الدول أكثر من شؤونها الخاصة".

وقال الأمير:" السعودية لا تبحث عن رد الجميل من أي شخص أو دولة ولا تهتم للاتهامات"، مشيرا إلى أن المملكة تخدم الله سبحانه وتعالى وتسعى للسلم والسلام للجميع.

وتابع:" لا يهم المملكة أن يكون هناك من يختلف معها أو يتهمها باتهامات فاشلة والتاريخ يثبت ذلك". مضيفا أنه في فترة الخمسينيات والستينيات، والسبعينيات كانت المملكة مستهدفة من قبل بعض الفصائل الفلسطينية الذين أساؤوا للمملكة من خلال أصواتهم واعتدوا على سفارات المملكة في باريس والخرطوم وأماكن أخرى.

وأشار إلى أن المملكة لم تهتم بمعاداة الفصائل، لأنها تهتم بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الفصائل لا يعبرون عن الشعب الفلسطيني الذي يكن التقدير والمحبة للمملكة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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