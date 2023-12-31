تراند اليوم : "به موسم الرياح الماكرة" .. بالفيديو: الزعاق يكشف أبرز ملامح الطقس في شهر يناير

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الطقس خالد الزعاق عن حالة الطقس في شهر يناير.

وقال الزعاق خلال ظهوره على قناة العربية: شهر يناير هو الشهر الأول من شهور السنة الميلادية وأحد السبعة شهور الذي يتكون من 31 يوما، ويسمى في العراق وبلاد الشام بكانون ثاني مأخوذة من اللفظة العربية "كَنة" أي استقر فهم يستقرون في منازلهم من شدة البرد، ويناير مأخوذ من اللفظة اللاتينية آينة أي البوابة فهو بوابة الدخول للسنة .

وتابع: شهر يناير في أوله تكون الأرض في أقرب نقطة للشمس وفي منتصفه موسم الشبط وهو موسم الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة وفيه نهايته الاستعداد لموسم بذرة السدر.