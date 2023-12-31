شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.024 قسيمة شرائية للاجئين بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس السبت، 1.024 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق بيروت وصيدا والشوف بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.024 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف.

جاء ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.