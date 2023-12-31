شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة مجلس الشورى" تعقد اجتماعها الأول من أعمال السنة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اجتماعها الأول من السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها الذي اشتمل على العديد من التقارير والموضوعات.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الشورى عن سعادة المجلس بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، واعتزاز المجلس بالاستماع إلى سموه بإلقاء الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -.

وأكد أن الخطاب الملكي السنوي يُعد خارطة لأعمال المجلس في سنته الشورية تحقيقاً لأداء دوره الرقابي والتشريعي، ودوره الهام في الدبلوماسية البرلمانية.

مذكرات تفاهم وتعاون

كما قدم "آل الشيخ" الشكر لمسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه على جهودهم خلال السنة الشورية الثالثة من دورته الثامنة، منوهاً بجهود الأمانة العامة للمجلس بقيادة الأمين العام محمد بن داخل المطيري في عملهم المتميز لإنجاز الأعمال وما أنيط بالمجلس من مهام في أوقات قياسية.

وشرعت الهيئة العامة في استعراض جدول أعمالها بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة.

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة عددٍ من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، من بينها مذكرات تفاهم وتعاون، ومقترحات وفق المادة (23) من نظام المجلس.

نظام مجلس الشورى

وتنصُّ المادة الحادية والعشرين من نظام مجلس الشورى على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

وتختص الهيئة العامة وفق قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس.

وكذلك وضع جدول أعمال جلسات المجلس، إضافة إلى عددٍ من الاختصاصات الأخرى التي تضمنها قواعد وإجراءات عمل المجلس.