شكرا لقرائتكم خبر عن بأسعار رمزية.. حافلات ترددية بـ 4 رحلات يومية من مطار جدة إلى مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عن إطلاق خدمة الحافلات الترددية بالتعاون مع احدى الشركات لتنقل المسافر من المطار إلى مكة المكرمة، وعلمت "اليوم" أن أسعار التذاكر تبلغ 25 ريال وتنطلق في 4 رحلات يومية تبدأ الرحلة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحاً وتنتهي الرحلات في تمام الساعة 8:45 مساءً وتصل إلى خلال 80 دقيقة إلى وجهتها.

ولفت المطار عبر حسابه الرسمي في "إكس" إلى أن منطقة النقل ستكون في الصالة رقم (1)، في حين عرضت شركة مطارات جدة خطتها المزمع تنفيذها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تم رفع الجاهزية في جميع نقاط الفرز في جميع الصالات وذلك خلال اجتماع لجنة الحج المركزية في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، من خلال تهيئة 112 بوابة جسور متحركة و32 بوابة للحافلات، وتجهيز 413 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات، وتوفير 354 موقفاً للحافلات، وتجهيز 22 صالة مكيفة للانتظار بالصالة الحج والعمرة.

باقات العمرة

من جهة أخرى نشرت "نسك" عروض الباقات المخصصة للمعتمرين عبر منصتها والتي تشمل 4 فئات هي الأساسية والاقتصادية وكبار الشخصيات وباقات الرحلات السياحية، وتبدأ أسعار الباقات لمدة 5 ليالي من 750 ريال سعودي والذي يشمل التأشيرة، والإقامة والمواصلات، وألا يقل العدد المطلوب في كل مجموعة عن ٤ أفراد لهذا البرنامج، يجب أن يكون الطلب قبل القدوم بمدة لا تقل عن 15 يوم لترتيب الإقامة والفنادق.

وتدرجت الباقات لتصل إلى 6500 ريال لكبار الشخصيات والتي تشمل التأشيرة والإقامة في غرف خاصة ومواصلات من وإلى المطار مع التأمين الشامل.

قطار الحرمين

وتعد وسائل النقل من مطار جدة إلى مكة المكرمة ميسرة ومتوفرة فإلى جانب الحافلات الترددية يعمل قطار الحرمين بـ 9 رحلات يومية وبسعر يبدأ بـ 69 ريال والتي تصلك إلى محطة مكة خلال 54 دقيقة بمحطة توقف واحدة في محطة السليمانية ويعمل بالطاقة الكهربائية والذي تصل سرعته إلى 300 كم/ ساعة.

ويقوم القطار برحلات مختلفة بين مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية حيث يوفّر السرعة والأمان والراحة للمسافرين، يحتوي كل واحد من القطارات على 417 مقعداً موزّعة بين درجتين هما الأعمال والاقتصادية، بالإضافة إلى كافتيريا موجودة في المقطورة الخامسة.