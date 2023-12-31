السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لحث الناس على المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 23/ 6 /1445هـ لحث الناس على المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها بأي شكل من الأشكال، وأهمية التأدب بآداب الإسلام أثناء التنزه في المنتزهات البرية، والتأكيد على وجوب المحافظة على نظافة المكان بعد التنزه فيه، وعدم إبقاء المخلفات البلاستيكية والزجاجية وبقايا الطعام وغيرها والتي تضر بالإنسان والنبات والحيوان، وأيضا التأكيد على عدم إشعال النار إلا في الأماكن المسموح بها، وضرورة إطفائها قبل مغادرة المكان، ووجوب الالتزام بالأنظمة التي أصدرتها الجهات المعنية بشأن المحميات الطبيعية وعدم الاعتداء عليها، وكذلك عدم الصيد والاحتطاب تحقيقاً للغاية الشرعية في المحافظة على الحياة الفطرية والغطاء النباتي.

كما حذر من المكوث في الأودية والشعاب أو قطعها بالسيارات أثناء مواسم الأمطار لما في ذلك من تعريض النفس والمال للهلاك.