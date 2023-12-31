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السعودية | الأمير “تركي الفيصل”: المملكة تمر حاليا بعصر ذهبي اقتصاديا واجتماعيا.. ومتى ما استقرت الأوضاع داخليا انعكس ذلك عليها خارجيا

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال الأمير “تركي الفيصل”، إن المملكة العربية تمر حاليا بعصرها الذهبي في كافة المجالات وعلى مستوى جميع الأصعدة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير ، حققت نجاحات كبيرة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية والعسكرية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية سعت لاستقرار الدول التي تعاني من المشاكل والأزمات الداخلية، انطلاقا من محورية الدور الذي تتضلع به المملكة ومسؤولياتها تجاه شعوب المنطقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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