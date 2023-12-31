السعودية | الأمير “تركي الفيصل”: المملكة تمر حاليا بعصر ذهبي اقتصاديا واجتماعيا.. ومتى ما استقرت الأوضاع داخليا انعكس ذلك عليها خارجيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال الأمير “تركي الفيصل”، إن المملكة العربية السعودية تمر حاليا بعصرها الذهبي في كافة المجالات وعلى مستوى جميع الأصعدة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت نجاحات كبيرة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية والعسكرية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية سعت لاستقرار الدول التي تعاني من المشاكل والأزمات الداخلية، انطلاقا من محورية الدور الذي تتضلع به المملكة ومسؤولياتها تجاه شعوب المنطقة.