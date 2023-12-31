نائب أمير مكة يستهل مهام عمله بزيارة للحرم المكي

استهل نائب أمير منطقة مكة الأمير ⁧‫سعود بن مشعل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف، تفقد خلالها مرافق التوسعة السعودية الثالثة. واطّلع نائب أمير المنطقة على سير الأعمال فيها، ورافق الأمير خلال الزيارة وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور توفيق الربيعة. حيث اطلع الأمير سعود على مشروع الخدمات الذي تبلغ مسطحات بنائه 625 ألف م2 ويتضمن مساطب للصلاة على مساحة 130 ألف م2 ويستوعب 33 ألف مصل ويحوي: ‏•دورة مياه ‏•مستشفى للطوارئ ‏•272 سلم كهربائي ‏•60 مصعداً ‏•مكاتب للجهات الحكومية كذلك اطلع على مشروعات: ‏•الأنفاق ‏•عبارات الكهرباء وتهدف إلى تعزيز الطاقة الكهربائية بالمسجد الحرام ‏•الطريق الدائري الأول ويهدف إلى تسهيل حركة المرور في المنطقة المركزية ويبلغ طوله 4640 م



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