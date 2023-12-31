قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بجولة تفقدية للنيابات العامة في منطقة المدينة المنورة والنيابات العامة في محافظة العلا. وخلال الجولة، التقى معاليه برؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها، وأكد على: تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية.

الحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، خاصةً قضايا الموقوفين.

التحقق المستمر من تمتع الموقوفين من الضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف. كما التقى معاليه بالمستفيدين من النيابة العامة واستمع إلى شكاويهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل. تأتي هذه الجولة التفقدية امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدهم الله – للوقوف على: جاهزية النيابات العامة في مختلف مناطق المملكة.

لقاء المستفيدين منها عن قرب وتلمس طلباتهم والاستماع لشكاويهم.

كانت هذه تفاصيل خبر جولة تفقدية للنائب العام لنيابات منطقة المدينة المنورة والعلا.. إليك التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.