شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص خطبة الجمعة القادمة للمحافظة على البيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 23 / 6 / 1445هـ لحث الناس على المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها بأي شكل من الأشكال .

وتأتي الخطبة وفقاً لعدة محاور ، منها أهمية التأدب بآداب الإسلام أثناء التنزه في المنتزهات البرية ، والتأكيد على وجوب المحافظة على نظافة المكان بعد التنزه فيه ، وعدم إبقاء المخلفات البلاستيكية والزجاجية وبقايا الطعام وغيرها والتي تضر بالإنسان والنبات والحيوان ، وأيضاً التأكيد على عدم إشعال النار إلا في الأماكن المسموح بها .

وأكد على وجوب الالتزام بالأنظمة التي أصدرتها الجهات المعنية بشأن المحميات الطبيعية وعدم الاعتداء عليها ، وكذلك عدم الصيد والاحتطاب تحقيقاً للغاية الشرعية في المحافظة على الحياة الفطرية والغطاء النباتي .

كما تضمن توجيه الوزير التأكيد على التحذير من المكوث في الأودية والشعاب أو قطعها بالسيارات أثناء مواسم الأمطار لما في ذلك من تعريض النفس والمال للهلاك .