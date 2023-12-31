"المركزي الفلسطيني للإحصاء": عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في 2023 هو الأكبر منذ نكبة 1948

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 6:20 مساءً

أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم (الأحد)، بأن إسرائيل قتلت 22 ألفًا و404 فلسطينيين في العام الحالي، وهذا الرقم هو الأكبر منذ نكبة 1948. وأضاف الجهاز أن 22 ألفًا و141 من هؤلاء الضحايا سقطوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، 98 % منهم في قطاع غزة، ومن بينهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأوضح أن عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بلغ 319، منهم 111 طفلاً وأربع نساء، كما قتلت إسرائيل أكثر من 100 صحفي وفقًا لسجلات وزارة الصحة.

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