انت الان تتابع وصول "الأمير سلمان بن سلطان" إلى المدينة المنورة لمباشرة مهامّ عمله أميرًا للمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 6:21 مساءً

وصل الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، إلى المدينة المنورة لمباشرة مهامّ عمله، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة المدينة المنورة، وتشرُّفه بأداء القسم بين يدَيْ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله. وكان في مقدمة مستقبلي أمير المدينة المنورة لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي: الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من كِبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وأعرب أمير منطقة المدينة المنورة عن اعتزازه بهذه الثقة التي تحمل عِظَم التشريف وثِقل التَكليف لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، أيّدهم الله، لهذه المدينة التي تعيش نهضةً تنمويةً في مختلف المجالات في إطار العناية والرعاية التي توليها الدولة خدمةً لأهالي المنطقة وزوارها الكرام، داعيًا الله عزّ وجل العون والتوفيق والسداد لخدمة هذه المنطقة الغالية حاضنة ثاني الحرمين الشريفين.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول "الأمير سلمان بن سلطان" إلى المدينة المنورة لمباشرة مهامّ عمله أميرًا للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.