انت الان تتابع وزير إسرائيلي يطالب بعودة المستوطنين إلى غزة وتهجير الفلسطينيين منها لدول أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 6:52 مساءً

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إسرائيل بأن تناقش مجددًا عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى. وقال "سموتريتش"، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، في حديث للإذاعة العسكرية الإسرائيلية: "من أجل تحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف: "نحن بحاجة إلى تشجيع الهجرة من غزة. لو كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في القطاع، وليس مليونين، فإن خطاب اليوم التالي للحرب سيكون مختلفًا تمامًا". واعتبر أن الفلسطينيين داخل غزة "يعيشون في الجيتو منذ 75 عامًا". والجيتو هو مكان مخصص لمجموعة معينة من السكان، يعيشون في عزلة عن محيطهم بسبب خلفياتهم العرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي يطالب بعودة المستوطنين إلى غزة وتهجير الفلسطينيين منها لدول أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.