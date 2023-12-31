دبي تجهز الأخضر الأولمبي لنهائيات آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - يدشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، الأربعاء المقبل، معسكره الإعدادي في مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لنهائيات آسيا، التي تُجرى، إبريل المقبل، في قطر.

ووفقًا لصحيفة الرياضية ، يشارك الأخضر خلال المعسكر في دورة تجريبية تضم منتخبات الإمارات ومصر وجنوب إفريقيا وقطر، حيث تُجرى الدورة خلال الأسبوع الثاني من المعسكر، يلاقي خلالها الأخضر المنتخبات المشاركة في مواجهات تجريبية بعد تحديد قرعة البطولة خلال الأيام المقبلة.

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