تراند اليوم : "نتيجة جهود سليماني وقاآني" .. أول تعليق من خامنئي على أحداث غزة

صحيفة الخليج 365 : علق المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، على ما يحدث في غزة مشيرا إلى أنه نتيجة جهود قاسم سليماني وإسماعيل قاآني.

وقال أثناء استقباله أسرة قاسم سليماني، اليوم، إن أهم دور وخدمة لسليماني هو "إحياء جبهة المقاومة"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء إيران الإيرانية "إرنا".

وتابع أن "المقاومة في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر هي بسبب وجود جبهة المقاومة"، وأضاف "لقد بذل قاسم سليماني جهوداً كبيرة لإحياء جبهة المقاومة".

و أشاد المرشد الإيراني بإسماعيل قاآني الذي تولى قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني، وقال "يجب أن يستمر خط تعزيز جبهة المقاومة".