تراند اليوم : بالصور .. ملكة جمال العراق تزور إسرائيل مرتدية ملابس عسكرية

صحيفة الخليج 365: زارت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، إسرائيل وهي ترتدي زيا عسكريا.

ونشرت عيدان وهي عارضة أزياء وموسيقية عراقية أميركية صوراً على صفحتها في "إنستغرام"، تظهر لقاءاتها مع جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنات في غلاف غزة.

وأرفقت الصور بتعليق: "قمت اليوم بزيارة غلاف غزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها".

وتابعت: "على بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس".