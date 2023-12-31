تراند اليوم : شاهد .. فلسطيني يحمل طفله المتوفى في القصف الإسرائيلي في سلة دراجته الهوائية ليدفنه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو فلسطيني يضع جثمان طفله داخل سلة دراجة هوائية متجها لدفنه، بعد أن قتل نتيجة قصف إسرائيلي على القطاع خلال الساعات الماضية وتقطعت به السبل.

ولجأ الوالد لهذه الطريقة عندما لم يجد أي وسيلة أخرى، مع اشتداد الحصار وفقدان الوقود.

يذكر أن حركة حماس قد شنت مع فصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على مناطق في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي ،أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 240 آخرين، فردت تل أبيب بحملة عسكرية على القطاع خلّفت حتى اليوم أكثر من 21 ألف ضحية.