تراند اليوم : الكشف عن عدد قتلى "الحوثي" جراء ضربة أمريكية استهدفت 4 زوارق بعد هجومهم على سفينة في البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365 - وكالات: كشف مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني، عن عدد القتلى من ميليشيا الحوثي، جراء ضربة أمريكية استهدفت 4 زوارق حوثية بعد هجومهم على سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وأكد مصدر ملاحي: " مقتل 10 حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبوا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".

وأشار مصدر آخر إلى أن 4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نُقلا إلى مستشفى الصماد. حسب "فرانس برس".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت إغراق 3 زوارق تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، فيما هرب زورق رابع، وذلك بعدما هاجموا سفينة تجارية ومروحيات أميركية، في جنوب البحر الأحمر".