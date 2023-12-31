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تراند اليوم : الكشف عن عدد قتلى "الحوثي" جراء ضربة أمريكية استهدفت 4 زوارق بعد هجومهم على سفينة في البحر الأحمر

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صحيفة الخليج 365 - وكالات: كشف مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني، عن عدد القتلى من ميليشيا الحوثي، جراء ضربة أمريكية استهدفت 4 زوارق حوثية بعد هجومهم على سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وأكد مصدر ملاحي: " مقتل 10 حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبوا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".

وأشار مصدر آخر إلى أن 4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نُقلا إلى مستشفى الصماد. حسب "فرانس برس".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت إغراق 3 زوارق تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، فيما هرب زورق رابع، وذلك بعدما هاجموا سفينة تجارية ومروحيات أميركية، في جنوب البحر الأحمر".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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