شكرا لقرائتكم خبر عن "كُن عونهم وافسح لهم".. "المرور" يدعو لإفساح الطرق لمركبات الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للمرور لإعطاء أفضلية المرور في الطرقات لمركبات الطوارئ، لما في ذلك من إيجابيات تنعكس على إنقاذ الأرواح.

ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" فيديو للتوعية بأهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، وتضمن جملة: "كُن عونهم وافسح لهُم".

وعلقت الإدارة على المنشور قائلة: "أفضلية المرور في الطرقات لمركبات الطوارئ.. كن سببًا في إنقاذ الأرواح".

الإرشادات المرورية

سبق ودعت منصة التواصل والتوعية للجنة الوزارية للسلامة المرورية "سلامتك" المواطنين إلى الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية حفاظًا على سلامتهم وحياتهم، وتجنبًا للوقوع في أي حوادث أو أخطاء مرورية قد تنتهي بهم إلى مصير مأساوي.

وأوضحت أن أبرز 5 مسببات للحوادث المرورية بجميع أنواعها حسب الإحصائيات لعام 2022 هي: الانشغال عن القيادة، الانحراف المفاجئ، عكس اتجاه السير، عدم ترك مسافة آمن ومخالفة أحقية المرور.

وفيات الحوادث المرورية

وكشف تقرير حديث لوزارة الصحة عن انخفاض معدلات وفيات الحوادث المرورية بنسبة 40.5% والإصابات بمعدل 37.6% خلال السنوات العشر الماضية، "بين عامي 2013، 2022م".

وبين التقرير السنوي للوزارة أن الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية انخفضت من 7661 حالة وفاة في عام 2013، إلى 4555 وفاة العام الماضي 2022م، والإصابات من 39.160 إصابة إلى 24.446 حالة إصابة خلال الفترة نفسها.

وبهذه المعدلات اقتربت المملكة من الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بواقع 50%، بحلول 2030.