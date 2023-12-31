شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تجيب: هل يمكن السفر للبحرين بالهوية الوطنية دون الجواز الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ردت المديرية العامة للجوازات، على استفسار مواطن بشأن إمكانية السفر إلى البحرين بالهوية الوطنية، بعد تقديمه لتجديد جواز السفر.

وسأل أحد المواطنين في تعليق داخل منشور للمديرية بمنصة "إكس" قائلاً: "أنا قدمت تجديد جواز سفر، أقدر أسافر البحرين بالهوية الوطنية؟".

وردت "الجوازات" بالنفي، قائلة: "لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد.. سعدنا بتواصلك".

منصة وزارة الداخلية

سبق ودعت المديرية، المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتوفرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر - أبشر أعمال) وبوابة مقيم.

وأكدت "الجوازات" إمكانية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، تسهيلاً للمستفيدين، مثل خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي وخدمة إصدار وتجديد الإقامة وخدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي، إضافة إلى خدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.