مذكرات تفاهم ومقترحات على طاولة الشورى

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ، اجتماعها الأول من السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها الذي اشتمل على العديد من التقارير والموضوعات.

وشرعت الهيئة العامة في استعراض جدول أعمالها بحضور نائب رئيس المجلس مشعل السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة عددٍ من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، من بينها مذكرات تفاهم وتعاون، ومقترحات وفق المادة (23) من نظام المجلس.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المادة الحادية والعشرين من نظام مجلس الشورى تنصُّ على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة، وتختص الهيئة العامة وفق قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس.