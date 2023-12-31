حرس الحدود بجازان ينقذ بحارا مصريا

أنقذ حرس الحدود بمنطقة جازان مقيمًا من الجنسية المصرية على متن زورق صيد بعد تعرضه لإصابة في القدم. وتمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود من إخلائه وتقديم الإسعافات الأولية له، ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.



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