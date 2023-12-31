أمير نجران يرعى المهرجان الشتوي ويدشن مشاريع تنموية بشرورة

وصل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مساء أمس إلى محافظة شرورة بادئًا زيارته إلى المحافظة التي يتفقد فيها أحوال المواطنين ويلتمس احتياجاتهم، إضافة إلى تدشين العديد من المشاريع التنموية ورعاية المهرجان الشتوي في عامه السادس، وكان في استقباله لدى وصوله محافظ شرورة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة.

رعاية واهتمام

أكد محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، أن هذه الزيارة الكريمة تأتي في إطار الرعاية والاهتمام والدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتفقد أحوال المواطنين في كل زمان ومكان، مشيرا إلى أن أمير المنطقة ربان السفينة الماهر يقود عجلة التنمية بكل مهارة واقتدار في نجران بصفة عامة وشرورة على وجه الخصوص، حتى أضحت عروس الربع الخالي أشبه بورشة عمل كبيرة من التنمية والبناء والنماء، وتسير في طريقها المأمول إلى مواكبة رؤية المملكة ومستقبلها المشرق 2030.

مغازرة الإبل

ويرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، برنامج وحفل مغازرة الإبل والمزاد، الذي يتضمن زيارة إلى الأسر المنتجة ثم إطلاق مسيرة الهجانة، بعدها يشرف الحفل الخطابي للفعاليات الذي يتخلله كلمة للمنظم نايف جزيان العتيبي ثم قصيدة شعرية للشاعر صالح زايد الصيعري، بعدها يتم تقديم عرض مباشر لمغازرة الإبل الفائزة، وتكريم الفائزين الخمسة الأوائل بمغازرة الإبل وتسليم الجوائز «السيارات» من قبل أمير المنطقة، فضلا عن تكريم الراعي الرسمي لفعالية المغازرة.

حفل الأهالي

يشرف أمير منطقة نجران مساء اليوم، حفل أهالي شرورة في مقر صالة الأمير مشعل بن سعود للاحتفالات، الذي يتضمن زاملا ترحيبيا للشاعر صالح مبخوت الربع، وكلمة لمحافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ثم يلقي رئيس كتابة العدل بشرورة الشيخ سالم سليمان الصيعري كلمة الأهالي، بعدها يدشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز عددا من المشاريع التنموية بالمحافظة التي تشمل الخدمات التعليمية والصحية والبلدية والتدريب التقني والمهني، بعدها يلقي تدشين عدد من المشاريع الشاعر مسلم يسلم الوارد قصيدة شعرية، ثم يقدم نخبة من طلاب وطالبات إدارة التعليم بالمحافظة أوبريتًا وطنيًا ثم عرضًا مرئيًا بعنوان «سوف نصل» ثم يقدم فلكلورًا شعبيًا من أهالي المحافظة بعدها يتم تكريم الداعمين وهدية مقدمة من محافظ شرورة ومدراء الإدارات ومشايخ ونواب وأهالي المحافظة، وفي الختام تقدم العرضة السعودية.

المهرجان الشتوي

يدشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، مهرجان شرورة الشتوي في عامه السادس، الذي تتخلله الكثير من العروض التي تجذب العديد من الزوار، من ضمنها إقامة معارض الأسر المنتجة، حيث يتم من خلالها عرض منتجاتهم أمام الزائرين، سعيًا منهم لتعريف زوار المهرجان بالحياة الاجتماعية والبيئة الشعبية التي كان عليها الآباء والأجداد، وكذلك الأكلات الشعبية بمختلف أنواعها، وفعالية هداد الصقور التي تشكل محطة تجمع نخبة كبيرة من الصقارين والمهتمين بالهواية، بمحافظة شرورة، في موقع تم تخصيصه بشرق شركة الكهرباء الواقعة على طريق شرورة الوديعة، وتم رصد 30 ألف ريال للمراكز الثلاث الفائزة، إضافة إلى العديد من الفعاليات أهمها مزاد ومغازرة الإبل وتحدي الصحراء للسيارات الترفيهية والتعليمية للقيادة الآمنة.