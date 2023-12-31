جمعية البر تنظم معرضا للأسر المنتجة

وتهدف الجمعية من خلال إقامة المعرض إلى تمكين الأسر المنتجة لتنطلق نحو آفاق أرحب، والإسهام في زيادة حركة التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم لهذه الأسر التي تعد عنصرًا فاعلًا ومنتجًا بالمجتمع.
يذكر أن الأسر المنتجة المشاركة لن تتحمل أي تكاليف أو رسوم مشاركة بالمعرض، وستؤمن الجمعية المشاركة المجانية لهذه الفئة، إيمانًا منها بتوفير كل عوامل النجاح للمعرض، باعتباره نافذة مهمة تسهم في تسويق منتجات الأسر المنتجة.
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