8 مناطق تودع 2023 بأمطار رعدية وبرد

اختتم عام 2023 بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان السيول على 8 مناطق شملت الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، وأجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة، كما تكون الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية، بينما سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح أمس، 5 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.