آل شريم: تحول رقمي ينهض بالتعليم

رحب مدير عام التعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم، أصالة عن نفسه وعن منسوبي ومنسوبات التعليم في محافظة شرورة بالزيارة الميمونة للمحافظة التي بدأها أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن هذه الزيارة الكريمة لأميرنا الغالي تأتي في إطار الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتلمس احتياجات المواطنين وتفقد أحوالهم في كل شبر من أرجاء دوت الخليج المعطاء، وأكد آل شريم أنه بفضل هذه الرعاية الكريمة ومتابعة أمير منطقة نجران ونائبه شهد التعليم بالمحافظة تطورات متسارعة وتحولاً رقمياً ينهض بالتعليم بعد أن وضعت المملكة وقياداتها التعليم أولوية قصوى، وجعلت من الإنسان محوراً أساسياً لخططها التنموية، وأصبح الطالب السعودي منافساً عالمياً في المسابقات الدولية والمحافل العالمية، محققا لإنجازات عظيمة وقفزات تنموية كبرى في بلادنا خلال فترة وجيزة بفضل الله تعالى، ثم القيادة الحكيمة نحو مستقبل دوت الخليج الغالي؛ وفي المقدمة رؤية المملكة 2030 بما تحمله من مبادرات ومشاريع نوعية رائدة في مختلف المجالات؛ ومنها قطاع التعليم؛ باعتباره مرتكزًا في بناء الإنسان والاستثمار البشري، وبمتابعة من وزير التعليم يوسف البنيان تواصل الوزارة نقلتها الحضارية الشاملة في تطوير التعليم وتحسين نتائج التعلم، وتعزيز قدرة قطاع التعليم على المنافسة عالمياً، إلى جانب تحقيق عديد من المنجزات، ومواصلة التقدم في مؤشرات الأداء العالمية.

وأكد مدير التعليم بمحافظة شرورة سعيد بن عوض القحطاني، أن لمتابعة واهتمام أميرالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، الدور الأكبر في تنمية وتطور المحافظة في كافة القطاعات الحكومية والأهلية وكان لقطاع التعليم نصيب من هذا التقدم والتميز في كافة المحافل على مستوى المملكة التي أصبحت أنموذجًا للتطوير والبناء المتوازن؛ باستثمار جميع الموارد المتاحة؛ في ظل التمسك بتعاليم ثوابت الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية الأصيلة.

أوضح مدير التعليم بالمحافظة أنه تم افتتاح خمس روضات أطفال ملحقة بالمدارس الابتدائية بشرورة والوديعة والأخاشيم وتماني بتكلفة بلغت 5.8 ملايين ريال تضم 26 فصلاً بمرافقها، وترميم مبنى مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية، وترميم مبنى المتوسطة الأولى، وصيانهةطارئة مبنى مدرسة الإمام نافع، وصيانة طارئة دورات مياه لمدرسة الملك خالد الابتدائية ومتوسطة حنين، وصيانة طارئة دورات مياه مبنى الشؤون التعليمية بنات، وصيانة طارئة لمبنى إدارة شؤون المباني (ملحق متوسطة حنين)، وصيانة طارئة بعمل سواتر للأسوار الآيلة للسقوط لعدد من المدارس، وافتتاح مدرسة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للطفولة المبكرة 14 فصلاً، وافتتاح مدرسة أسامة بن زيد بسعة 20 فصلاً دراسياً وافتتاح مبنى الثانوية الأولى بسعة 20 فصلاً دراسياً وعقد صيانة وإصلاح وتشغيل المباني الإدارية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة، وعقد نظافة المباني الإدارية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة، عقد صيانة وإصلاح وتشغيل المولدات الكهربائية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة والمدارس النائية.

مشاركات طلابية

أضاف القحطاني، يواصل طلاب وطالبات المحافظة مشاركاتهم في مختلف المناسبات من خلال تجارب الجاذبية الصغرى مع رواد الفضاء، والحصول على مراكز في جائزة المواطنة المسؤولة «جائزة الأميرة صيتة»، والحصول على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في مسابقة بيبراس، وحصول طلاب التربية الخاصة على مراكز في مسابقات التربية الخاصة، واجتياز أكثر من 113 طالباً وطالبة من تعليم شرورة اختبار مقياس موهبة، وفوز فريق مدرسة أبي محجن الثقفي الثانوية بكأس بطولة منطقة نجران في كرة الطائرة، وفوز فريق مدرسة القيروان المتوسطة بكأس بطولة منطقة نجران في كرة السلة، والمشاركة في تفعيل المناسبات الوطنية لتعزيز الولاء والانتماء لقيادتنا ووطننا المملكة العربية السعودية (الاحتفاء باليوم الوطني، الاحتفاء بيوم التأسيس، الاحتفاء بيوم العلم، الاحتفاء بذكرى البيعة للقيادة).

مبادرات نوعية

أشار القحطاني إلى أبرز المبادرات النوعية بتعليم شرورة، إذ تقدم الإدارة برنامجا تدريبيا للمعلمين والمعلمات عن الاستراتيجيات والنظريات الحديثة في التدريس، وجائزة إبهار للتميز لتحقيق أفضل الممارسات القيادية والإدارية والفنية والتعليمية والوصول إلى أعلى درجة في الجودة، ومبادرة تحسين، ومبادرة التوعية والتغيير الثقافي لأولياء الأمور، ومبادرة الملصق العلمي في تجويد استراتيجيات التدريس، ومبادرة نبيه، كما أقيمت عدد من الملتقيات للعمل التطوعي والإرشاد الطلابي والتربية الخاصة والإعلام وبرنامج خبرات والملتقى القانوني الأول والثاني وملتقى الدراسات والأبحاث وملتقى الإدارة المدرسية وكذلك ملتقى للوكالة المدرسية والملتقى السابع لذوي الإعاقة وملتقى تجارب وخبرات من الميدان والملتقى الإعلامي الأول، والتوسع في تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة في مدارس المنطقة للعام الدراسي الحالي 1444 بنسبة 100 %.

مشاريع تعليم شرورة

افتتاح 5 روضات أطفال ملحقة بالمدارس الابتدائية بشرورة والوديعة والأخاشيم وتماني بتكلفة بلغت 5.8 ملايين ريال تضم 26 فصلاً بمرافقها.

ترميم مبنى مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية

ترميم مبنى المتوسطة الأولى

صيانه طارئة لمبنى مدرسة الإمام نافع

صيانة طارئة دورات مياه لمدرسة الملك خالد الابتدائية ومتوسطة حنين

صيانة طارئة دورات مياه مبنى الشؤون التعليمية بنات

صيانة طارئة لمبنى إدارة شؤون المباني (ملحق متوسطة حنين)

صيانة طارئة بعمل سواتر للأسوار الآيلة للسقوط لعدد من المدارس

افتتاح مدرسة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للطفولة المبكرة 14 فصلاً

افتتاح مدرسة أسامة بن زيد بسعة 20 فصلاً دراسياً

افتتاح مبنى الثانوية الأولى بسعة 20 فصلاً دراسياً

صيانة وإصلاح وتشغيل المباني الإدارية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة

عقد صيانة وإصلاح وتشغيل المولدات الكهربائية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة والمدارس النائية

عقد نظافة المباني الإدارية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة