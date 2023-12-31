شكرا لقرائتكم خبر عن احذر "طقطقة الرقبة".. هذا ما يحدث لجسمك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عادةً ما يقوم عديد من الأشخاص بطقطقة الرقبة من خلال لف رأسهم ببطء من جانب إلى آخر، وعلى الرغم من أن هذه العادة يوفر لهم بعض الراحة المؤقتة، لكن في أحيان أخرى، يمكن أن تشير أصوات "الطقطقة" في الرقبة إلى حالة أكثر خطورة، نتعرف عليها في السطور التالية.



تأثير طقطقة الرقبة على الجسم

تُعرف طقطقة الرقبة بالتلاعب في العمود الفقري العنقي، ويمكن أن تؤدي إلى تمزق الشريان الفقري الذي يمد الدماغ بالدم، كما يمكن أن يسبب هذا المسيل للدموع التي تسبب سكتة دماغية، وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

وتسبب تشقق العنق في حدوث بعض حالات تخثر الدم في الرقبة، ويعد هذا أمر خطير للغاية لأنه يمكن أن يوقف إمداد الدماغ بالأكسجين.

يؤدي طقطقة الرقبة إلى الضغط على المفاصل، وعندما يتم القيام بذلك كثيرًا، يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار في الرقبة، وبالتالي إلى هشاشة العظام، وهي حالة تضعف فيها الأنسجة الموجودة في نهايات العظام.

في كل مرة يتم فيها طقطقة الرقبة، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف النسيج الضام في العمود الفقري، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الحركة وقد يؤدي إلى التهاب المفاصل.

أسباب صوت طقطقة الرقبة

السائل الزليلي يحيط هذا السائل بجميع مفاصلك ويعمل كمواد تشحيم لتشجيع الحركة، و يحتوي السائل الزليلي على النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والتي يمكن أن تشكل فقاعات صغيرة يمكن أن تنفجر، وتسبب صوت "تكسير" عند تحريك المفصل بطريقة معينة، هذا أمر طبيعي للغاية ولا يدعو للقلق.

يمكن أن تؤدي حالات التهاب المفاصل التي تقل فيها مساحة المفاصل بين فقرات العنق إلى أصوات طقطقة.

يمكن أن تتسبب مشاكل الأربطة أو إصابتها أيضًا في حدوث صوت طقطقة في الرقبة.

عادةً ما لا داعي للقلق بشأن أصوات طقطقة وفرقعة في الرقبة، ولكن إذا حدثت الطقطقة بالتزامن مع ألم أو أعراض أخرى، فقد يكون هناك شيء أكثر خطورة في العمل.

خيارات العلاج

كما هو الحال مع أي حالة أو عرض ، قبل تجربة أي علاج - يجب أن تحصل أولاً على تشخيص دقيق. مع وجود العديد من الإصابات والحالات المحتملة التي تتطلب علاجات مختلفة ، فأنت بحاجة حقًا إلى معرفة ما تعالجه قبل السير في هذا المسار.

إذا كنت تعاني من إحساس "بطقطقة" في رقبتك ، فننصحك بتحديد موعد مع طبيب العمود الفقري المؤهل على الفور لتشخيص المشكلة. إذا كانت هناك حالة أو إصابة أساسية خطيرة ، فقد يكون الإجراء الجراحي المستوحى من العمود الفقري هو الخيار الأفضل لتقليل الألم ، وحل الأعراض، والعودة بشكل فعال إلى نمط الحياة الطبيعي. اتصل بنا لمعرفة المزيد حول مختلف الإجراءات الجراحية ذات التدخل الجراحي البسيط في العمود الفقري.